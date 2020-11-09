近期網路上熱播的Netflix迷你影集《后翼棄兵》（The Queen's Gambit），雖只推出短短7集，但緊湊的故事劇情與女主角貝絲（Beth）(安雅泰勒喬伊Anya Taylor-Joy飾演）在劇中的各種場景及造型更是一大看點。近日Netflix還在網路上釋出安雅泰勒喬伊變髮的過程，引起網友熱烈討論。

今年全球籠罩在新冠肺炎的疫情之下，民眾只能待在家中辦公不能外出，連帶著線上知名影音平台Netflix的業績直衝天際。尤其是近期紅透半邊天的《后翼棄兵The Queen's Gambit》，這部改編自1983 年沃爾特·特維斯（Walter Tevis）的同名小說，以天才女棋手為主題，時空背景橫跨1950年中後期至1960年代末期，因此無論是服裝造型還是音樂、美術等等都十分講究。

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故事一開始便以領養貝絲（Beth）的惠特利夫婦揭開序幕，兩人的穿搭造型便是1945年代二戰結束後中產階級的標準樣貌，老公及社工所穿的灰色調西裝外套搭配棕色的帽子，整齊的髮型及暗沉的色調都凸顯出當時男性的保守與壓力。

在 Instagram 查看這則貼文 The Queen’s Gambit（@the.queensgambitnetflix）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 28 日 上午 6:17 張貼

到了1950年代末期，全新的化學合成纖維工業快速發展，男性的服裝造型變得時髦，開始出現燈芯絨、格子等造型的西裝，而女主角貝絲的造型則是十分符合當時的社會氛圍，以乖巧又厚重的妹妹頭齊瀏海配上針織衫呈現。

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接著1960年代中末期，嬉皮文化快速崛起，男性的服飾開始出現流蘇、喇叭褲、麂皮等鮮豔的服飾，女主角的髮型則是逐漸轉變成俏麗的旁分波浪捲搭配各種造型髮帶增加活潑感，完美展現當時年輕人想活出與父母輩截然不同的人生。

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日前，Netflix也公開了安雅泰勒喬伊在後台準備演出時的側拍影片，沒想到在劇中始終頂著「紅棕色復古短髮」的她，竟然全都是假髮而且絲毫看不出破綻，讓影迷們對於造型團隊的細膩感到驚艷不已。

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