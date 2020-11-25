由女團Wonder Girls出身的南韓人氣女歌手宣美(SUNMI)，出道多年一直都以磁性嗓音與凹凸有致的火辣身材活躍演藝圈。近日登上時尚雜誌《Harper's BAZAAR》的封面，兼具性感又藝術感十足的照片，令網友們相當驚艷。

宣美從去年開始，突破以往大眾對女星「總是在減肥」的既定印象，為了有更充沛的體力及完美的體態來消化忙碌的行程而努力增胖8kg，但厲害的是她即使體重增加，身材卻沒有絲毫贅肉感，反而更加勻稱性感。

而近日登上時尚雜誌封面的她，除了為知名髮品展示新產品外，多變的造型也讓網友們為之一亮。釋出的照片中宣美不僅穿上紅色蓬袖短版上衣搭配黑褲與袖套，大秀纖細蠻腰；其中一個造型更換上黑色深V洋裝，以臥趴的姿勢與超殺的眼神露出性感事業線電暈一票粉絲，吸引超過30萬人按讚。

網友忍不住留言「身材練得太好了」、「我的女神真性感」、「這眼神會電死人」、「拿個電捲棒也能這麼性感」、「她真的是什麼造型都好看」。