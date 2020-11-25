今年秋冬，agnès b.再度與巴黎街頭藝術家Jordane Saget攜手，將專門繪製的圖騰融入洋裝、裙裝、襯衫等單品，推出個性獨具的女裝系列，於優雅修身剪裁中增加街頭韻味。Jordane自2000年起，時常在巴黎地鐵站牆面、人行道以粉筆隨興畫出令人回味的纏繞線條。別樹一幟的視覺風格，成為塗鴉藝術界的獨特元素。

男裝系列則與法國塗鴉藝術家DACO合作，推出一系列色彩鮮明、具街頭風格的帽T與連帽外套。DACO擅長以抽象解構的手法傳達心中意象，令畫面充滿張力。Agnès女士特別將休閒感棉衫與皮革外套、黑色正裝搭配，別緻的創意混搭，令造型更加新穎。

休閒感棉衫與皮革外套、黑色正裝搭配，別緻的創意混搭，令造型更加新穎。（圖／品牌提供）

巴黎新銳畫家Pardon本季首度與agnès b.合作，推出Artist Tee。擅長普普與抽象藝術的Pardon，著名版畫作品〈Montagnes〉、〈Soleil noir〉成為T恤圖案，讓簡約單品顯得特色十足。為向逝世的電影製片人Jonas Mekas致敬，Agnès女士創作了一款與其紀念短片同名的“Keep Singing” 手寫字圖案，今年秋冬於黑色羊毛面料的開襟外套 Snap Cardigan刺繡上此紅色字樣，延續藝術界對這位偉大人物的敬愛。

今年秋冬於黑色羊毛面料的開襟外套 Snap Cardigan刺繡上此紅色字樣，延續藝術界對電影製片人Jonas Mekas的敬愛。（圖／品牌提供）

自1996年起，agnès b.開始推出藝術家系列，與畫家、塗鴉創作者、攝影師、導演等不同領域藝術家合作，將全新重製的特色圖樣，運用於服裝與配件設計中，演繹不受拘束的行動美學，讓每一次著裝都宛如視覺與心靈提升的藝術饗宴。

agnès b.再度與巴黎街頭藝術家Jordane Saget攜手，將專門繪製的圖騰融入洋裝、裙裝、襯衫等單品。（圖／品牌提供）

藝術是agnès b.不可或缺的養分；對於Agnès女士而言，藝術已然是一種生活態度，體現於日常各面向，跨越時空而不朽。她尤其鍾情於現代藝術，欣賞新世代藝術家大無畏的創新精神，在設計靈感中深受啟發與撼動。