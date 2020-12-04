唯有機秉持著「無毒、安心、安全」的精神，精選來自世界的有機天然產品，希望將美好的有機生活帶給更多人，今年更將美國天然護唇膏品牌「Crazy Rumors輕吻唇漾」引進台灣，豐富可口的香味令人垂涎三尺，繽紛可愛的外觀設計更讓人愛不釋手！

「Crazy Rumors乳木果滋養潤唇膏」玩味冒險系列將甜品及水果化為隨身必備的潤唇膏，全系列共9種香味，從兒時最愛的泡泡糖、酸甜美味覆盆莓雪酪、撒上鬆軟棉花糖的熱可可到充滿異國風味的薄荷香茅，超真實的香氣彷彿甜點就在眼前，滋潤雙唇的同時感受令人愉悅的可口香氣，讓人好想要咬一口！

Crazy Rumors乳木果滋養潤唇膏。（圖／品牌提供）

超美味的「Crazy Rumors乳木果滋養潤唇膏」全產品不含人工添加物，並具有純素認證及零殘忍認證，無動物實驗，成份100%取自天然植物、水果及蔬菜，不用擔心將有毒成分吃進口中。天然成分中含滋潤的有機乳油木果脂，豐富的維生素A、E給予雙唇營養，形成天然紫外線防護劑；有機橄欖油、澳洲堅果籽油及荷荷芭籽油可修復乾裂受損雙唇，清爽的果油能迅速吸收為雙唇深層保濕；天然小燭樹蠟則賦予唇部光澤，預防乾裂問題，無論是令人超級安心的天然滋養成分，可口到不行的美味香氣，還是精美可愛的外觀設計，完美的「Crazy Rumors乳木果滋養潤唇膏」就要讓你365天不能沒有它！

「Crazy Rumors乳木果滋養潤唇膏」今年也同步推出絕美的十二星座系列，以墨藍為底印上金銅色星座，宛如將璀璨的星空縮小收入手中。此系列為火象、土象、風象及水象星座四大元素分別調配獨特香氣，土象星座揉合新鮮柑橘、香料、莓果；土象星座揉合清甜香草、玫瑰及李子；風象星座揉和香草奶油、莓果與薰衣草；水象星座揉合芒果、檸檬柑橘與莓果，創造出令人陶醉萬分溫柔香氣，打造專屬於你的命定星座潤唇膏，今年聖誕節它就是最好的禮物首選！

「Crazy Rumors乳木果滋養潤唇膏」推出絕美的十二星座系列。（圖／品牌提供）

「Crazy Rumors乳木果滋養潤色唇膏」同樣以乳油木果脂為基底，天然香氣萃取自莓果及木槿花，散發誘人的清甜花香，添加的雲母珠光讓雙唇看起來更加明亮耀眼，滋養雙唇的同時為整體造型打造好氣色。此外，此系列更可以當作腮紅使用，輕抹於臉頰後以指腹輕輕點開，即可創造迷人自然妝容。唯有機SOGO忠孝櫃及官網現在有Crazy Rumors新品優惠，想要體驗漂亮又有迷人香氣的護唇膏，就快趁這波特價手刀購入吧！

Crazy Rumors乳木果滋養潤色唇膏。（圖／品牌提供）

▍活動

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★歡樂小活動參加方式：

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★獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得Crazy Rumors乳木果滋養潤唇膏*1，隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/12/17

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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