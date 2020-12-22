24歲美國超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）以175cm姣好身材及大膽穿搭紅遍全球，與超模姐姐吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）同樣吸睛，一舉一動都是媒體追逐的焦點。貝拉哈蒂德近日在IG上曬出替品牌 Calvin Klein 拍攝的辣照，光是第一套上空穿搭就讓粉絲們看得臉紅心跳。

貝拉哈蒂德擁有空靈脫俗的高級臉，在新生代女星中人氣居高不下，年紀輕輕就是不少時尚品牌的御用模特，近日她在 Calvin Klein 宣傳照中尺度全開，大膽以中空造型搭配牛仔褲出場，展現堅挺美胸，火辣好身材令人看了血脈噴張。

貝拉哈蒂德更在另一套穿搭中，穿上純白色LOGO內衣搭小褲，以高難度的倒立姿勢露出渾圓北半球，讓她從頭到腳的緊緻曲線一覽無遺，性感指數爆表。

貝拉哈蒂傲人身材一曝光立刻引發話題，粉絲們紛紛狂讚：「貝拉根本不用穿就超美」、「到底是內衣好看還是人？」、「女神就是你」、「好喜歡如此健美的體態」、「人間辣妹」等。