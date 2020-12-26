27歲日本女星朝比奈彩（AsahinaAya）擁有清秀甜美外型配上171cm高䠷身材，修長體態及完美比例讓她拿下「九頭身女神」、「奇蹟九頭身」稱號，她近期因在Netflix原創日劇《今際之國的闖關者》中穿比基尼大秀傲人身材，再度引發熱議，人氣持續飆升中。

朝比奈彩除了白皙精緻的臉蛋吸睛，更靠九頭身的比例羨煞眾人，她在改編自漫畫家麻生羽呂的作品日劇《今際之國的闖關者》中，飾演「水雞光」，大膽在劇中僅穿上一套藍色比基尼就出場，與對手佐村隆寅實際上演打鬥戲，胸前好身材一覽無遺，模樣性感破表。

朝比奈彩在20歲時以模特兒身份出道，成為女性流行雜誌《Ray》的專屬模特兒，近年更積極進入電視圈，曾登上綜藝節目《極限體能王》，展現優異的運動細胞，同時大秀日常健身的成果。

朝比奈彩熱愛透過重訓、拳擊及田徑等運動維持身材，私底下的她可說是萬能的運動女神無誤，如今《今際之國的闖關者》宣布將推出第二季，朝比奈彩也在IG上釋出預告片，令劇迷們看了期待不已。