寶格麗精湛的工藝圈粉全球無數名人，包含時尚名媛孫芸芸、日本女星木村光希（Kōki）、新任寶格麗品牌大使Jude Law之女Iris Law、韓國歌手Jessica（鄭秀妍）及美國女演員兼模特Martha Hunt紛紛在社群平台搶先亮相新一季包款，詮釋出女性大膽無畏的魅力表現。

聞名遐邇的蛇頭扣環使用脫蠟鑄造技術，製作時先以蠟鑄模然後熔去，預留液態貴金屬塑造成形的空間，栩栩如生的蛇眼寶石或珍貴細節，呼應著羅馬珠寶世家對於彩色寶石的熱愛。

經典粗鍊背帶也持續推陳出新，貫穿於所有皮件商品與配件系列當中，美感價值甚於功能用途的鍊帶，採用與珠寶相同的工藝技法，呈現出漸層或多重黃金色澤效果，搭配細緻皮革，成為絕美組合。

除了金屬細節，寶格麗使用的珍稀皮革與精緻材質也是為人所稱道，採用了彷若製作頂級珠寶般的精湛工藝。寶格麗專有的鱷魚皮拋光效果是工匠們代代相傳的秘密，靈感源自珠寶工藝，細心營造出虹彩般的珠光效果。

結合極致奢華於一身的水蛇 (Karung) 皮革經過特殊處理，皮面變得極其柔軟有彈性，宛如布料般細膩，珍貴小牛皮包款的皮革同樣經過特殊處理，質地無比柔軟，深受大眾喜愛。稱為最難處理的面料皮革的珍珠魚皮(Galuchat Skin) 堪稱皮革技藝的另一高峰，精巧珍貴的紋路散發如同密鑲鑽石的璀璨光芒。

魅力十足的蟒蛇皮革則是由經驗老到的工匠親自處理，力求展現其天然光澤。每張珍貴皮革都是一面等待獨一無二創作手筆的潔白畫布，由工藝大師在每一片鱗片上一筆筆手繪，透過變化豐富的深厚色彩美學功力，突顯出材質的天然本色。