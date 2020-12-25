37歲大陸女星唐嫣在今年2月證實升下女兒的喜訊，後續火速回歸演藝圈賺奶粉錢，近期則在古裝劇《燕雲台》中飾演蕭太后一角，人氣再度飆升。唐嫣近日受邀替時尚雜誌拍攝早春寫真，除了換上多套甜美套裝，更以俏麗的復古波波頭展現個性。

唐嫣近日身穿 Valentino 服飾登上《SoFigaro》費加羅雜誌封面，她換上一套黑白撞色裙演繹摩登女郎的風格，激瘦腰身絲毫看不出來已經是媽媽，產後狀態相當驚人。

唐嫣大膽嘗試復古的微捲波波頭，短髮搭配上紅唇看起來氣格外強大，她身穿 eifini 2021年早春新品，雙領蕾絲領及不規則的裙擺看起來柔美又優雅，舉手投足都散發時尚的自信態度。

唐嫣換上黑白撞色裙演繹摩登女郎的風格。（圖／摘自微博@SoFigaro中文版）

唐嫣一系列的時尚美照才剛曝光就引發熱議，大票網友紛紛留言回應：「與平常甜美禦姐的糖糖不同」、「我糖好絕」、「糖糖表現力真的太可了」、「百變女王啊」、「唐嫣一次比一次更加突破和驚喜」等，成功引發話題。

她身穿 eifini 2021年早春新品，雙領蕾絲領及不規則的裙擺看起來柔美又優雅。（圖／摘自微博@eifini伊芙丽 ）

唐嫣畢業於中央戲劇學院表演系02級本科班，從小就是美人胚的她被譽為「中戲校花」，她在出道作品《風滿樓》中飾演女主角周雨童，以清純形象圈粉無數，後續則靠《仙劍奇俠傳三》、《何以笙簫默》、《克拉戀人》及《錦綉未央》等劇穩坐戲劇女神地位。