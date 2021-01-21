隨著季節變化、生活壓力和負面情緒交織，肌膚難免鬧脾氣，黯淡的臉色更將影響心情。面對嶄新一年來到，首先備足自信、顧好顏面，白皙肌膚、好氣色、無瑕美肌缺一不可。保養品牌氧顏森活於一月推出限量「花若盛開漢方系列面膜」，針對肌膚狀況提供完美解決方針，搭配氧顏森活建議的「彈潤美肌進化3步驟」，步步擊退惱人肌膚困擾，將日常保養進化至新層次。

「花若盛開漢方系列面膜」汲取古代漢方美容秘帖，分別以三帖宮廷后妃珍藏方劑做為基礎研發。氧顏森活深入探究中國流傳五千年之久的漢方草本配方，並結合現代科技萃取研發。中西醫結合科權威賴榮年醫師表示：「中國草本向來在保養上具優異效果，各種植物具備其不同的特性，如桃花外用可亮白皮膚。眾人所期盼的抗皺回春，可運用蘭花、芍藥、玉竹等植物配方，其中蘭花其氣清香，亦可溼潤肌膚。若要使皮膚白皙可使用白色草本精華，如珍珠、知母、白芷、白芨等。臉部易長痘痘則可用牡丹、黃芩和繖花醇，適合較容易出油的肌膚。」全系列面膜濃縮漢方草本中的珍稀精華，以植萃成份創造彈潤亮顏。其中更添加r-PGA胺基酸高效成份，加強肌膚內建保濕機能，擊退乾燥暗沉，延長肌膚水潤度及彈性，找回屬於你的自信美麗。

氧顏森活推出「花若盛開漢方全系列面膜」及康是美獨家限定禮盒。（圖／品牌提供）

氧顏森活三款花若盛開漢方面膜系列分別為牡丹、桃花和蘭花，不僅提升膚況，更蘊含著花朵深刻的祝福之意。除了可選擇單一重點加強修護效果，亦可搭配「彈潤美肌進化三步驟」，以漸進式深層照護肌膚，明顯感受肌膚全新活化。首先以牡丹淨痘面膜揮別痘痘粉刺；接著使用桃花潔白面膜煥然白晰；最後蘭花紅潤面膜則使肌膚完美進化至光彩透亮，膚況全面升級。備足勇氣和信心迎接2021年全新開始，姣好美貌、人緣姻緣及富貴吉祥自來報到！

因應農曆年節迎新春，推出限量「花若盛開漢方面膜禮盒」，以洋溢喜氣和祝福的包裝祈願來年順遂。面膜禮盒內含牡丹淨痘面膜、桃花潔白面膜及蘭花紅潤面膜各3片，於全台康是美獨家販售。好運不求人，即刻為自己打造自信亮顏。

限量「花若盛開漢方面膜禮盒」，以洋溢喜氣和祝福的包裝祈願來年順遂。（圖／品牌提供）

▍活動

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★歡樂小活動參加方式：

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★獎品內容 ｜ 抽出5名粉絲，每人可獲得氧顏森活面膜*1盒，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2021/2/4

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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