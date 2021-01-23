不到一個月就將迎接農曆過年，這次新年總共有7天的假期，許多人不只會拜訪親戚，還會安排同學會之類的聚會，見到久未謀面的朋友。為了讓自己看起來更容光煥發，在年前「進場維修」的風氣逐年盛行，據統計資料顯示，水飛梭、皮秒雷射、肉毒桿菌是農曆年前最多人指定的項目。

悠美診所院長朱芃年醫師分享，近年來的確有許多人在過年前有美容需求，因此診所在過年前也會有一波「進場維修」人潮，統計診所歷年數據，最多人選擇的是水飛梭，因為幾乎沒有恢復期、沒有傷口，施作過程很舒適，沒有疼痛感，能改善毛孔、細紋、暗沉等肌膚問題，因此很適合想要讓肌膚有立即性改善效果、又怕痛的人選擇。

第二多人選擇的是皮秒雷射，可改善斑點和痘疤，讓肌膚看起來更乾淨；第三則是大家常聽到的肉毒桿菌，不僅能改善肌膚皺紋，還可以用於縮小咀嚼肌，如果愛吃口香糖、愛咀嚼珍珠，容易造成咀嚼肌肥大，形成俗稱的「國字臉」，施打肉毒桿菌將可讓臉型線條更順，而且完全沒恢復期、注射後可正常活動，在年前非常受到愛美人士歡迎。

朱芃年醫師提到，其他像是雷射除毛、或是魔方電波除皺也是診所在農曆年前多人指定的熱門項目，可以看出年前最大需求是改善膚質、抗老、除毛，無恢復期的療程普遍受到歡迎。無論選擇何種療程，最重要的是術後遵守診所的照顧、保養建議，才能達到最佳效果，呈現看不出實際年齡的好膚質。