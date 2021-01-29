醫師通常被視為最菁英的頂尖人才，不少人在學生時期擠破頭用功讀書，為的就是考取醫學系。一名擔任醫材業務的網友表示，他最近拜訪客戶時才得知，在耳鼻喉科、牙科診所上班的醫師月薪都是40萬，且工時都比自己短，讓他相當訝異，「也太高了吧！」不過貼文發出後就有網友點出3個理由，認為很合理，「智商高、資源多、他們比你還要努力」。

原PO昨(28日)在Dcard上發文表示，由於自己是醫材業務，所以會接觸到許多醫師，某次他拜訪客戶時意外發現，在耳鼻喉科、牙科診所上班的醫師月薪都是40萬，此外，上班時數還比自己短，讓他十分羨慕，「太高了吧，以前怎麼都沒人跟我說呢！」不過原PO也指出，他知道要培養一位醫生「真的要花很多成本」。

貼文發出後網友熱烈回應，原PO則補充表示，自己很尊敬醫生，也知道他們取得這份工作相當不易，「只是以前小時候以為醫生差不多就10萬上下，或許在我世界裡10萬就很高薪了」，不過當他得知醫師月薪這麼高，有些超乎他想像，「真的有種劉姥姥進大觀園的驚嘆感！這篇只是單純抒發，沒有要仇醫」。

不少網友則給出自己看法，認為醫師的高薪很合理，「不然為什麽醫學系幾乎都要滿級分，他們的能力拿高薪很合理」、「人家學生時期努力程度比我們多10倍」、「沒毛病啊，有能力本來就合理」，另外，還有網友點出月薪高的3大原因，「天生智商比較高、資源比你多、他們比你還要努力」。

(中時新聞網)