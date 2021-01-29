?te 壞特戴著白色帽子笑說：可以看到你們欸，想戴著上台表演。（攝影 石智中 髮妝平平）

?te 壞特平時多穿寬鬆服飾，首次穿LOEWE 束腰洋裝覺得新奇有趣。（攝影 石智中 髮妝 平平）

?te 壞特著LOEWE黑色洋裝、白色羽毛帽展現時尚態度。（攝影 石智中 髮妝 平平）

慵懶嗓音配放鬆曲風，讓人聽了宛若微醺般的搖擺，她是神秘歌姬「？te壞特」，堅持不露臉，只靠音樂才華吸引粉絲，隨著人氣高漲，自然也讓人好奇那帽子底下的秘密。本報邀請她穿Gucci、Loewe等帶有古典女伶風格的新裝與帽款，展現另一種的神秘時尚。

在拿起麥克風前，？te壞特遵循教育體制唸書、維持不錯的成績，也進入還不錯的大學，但就在上大學兩年後卻決定休學一年，她說：「那時候我開始自我懷疑，不知道自己要幹什麼，但就是一直很不開心，我每次遇到不開心的時候都很習慣躲起來，有點像是鴕鳥啦。」過去一昧地念書、考大學，但其實根本不了解自己想要什麼，？te在休學1年間她嘗試過許多工作，同時更了解自己，與音樂更靠近一步。

若沒有成為？te壞特，她覺得自己就會待在醫院工作，偶爾彈吉他給家人朋友聽，「我以為我的生活大概就是這樣子！」再經過許多嘗試後，她回歸校園，兼顧學業與音樂，「有些人說我很沒計畫，就是且戰且走，但是我就是那種跟著自己的心走的人。」因為曾對未來感到焦慮徬徨，因此她更能感同身受，常鼓勵同樣境遇的粉絲找尋自己喜歡的事情，「有時候可能因為現實需要迎合社會期待，但還是希望（他們）可以再額外的時間做自己」。

她的創作描述各種情感，慵懶舒適的嗓音卻直擊心底深處的那一塊，很多人說聽她的歌很很放鬆舒適，但她想補充一點，「除了舒適之外，它多了一點『不完美』的感覺。」？te壞特不認為什麼事都需要符合人們期待或審美，「但什麼是完美、什麼是缺陷，難道符合多數人的期待就是完美嗎？」「我覺得我的音樂可以傳達出可以有自己的特色，把這個特色傳出去。」

提到自己擁有的私人生活與音樂人兩種身份時，？te壞特這麼說：「就是一個看不到，一個看得到，只是看不到（的那個），就比像在跟自己說話的感覺。」隱藏在帽子背後，讓自己擁有相當大的安全感，雖然無法看清她的面容，但透過歌曲、文字她已經將自己毫無保留的唱出來。

平時習慣穿著寬鬆、低調的？te，這次穿上Gucci、Loewe等有結構感的精品服飾，「我平常都穿蓬蓬的，第一次穿這種的束腰的很特別。」而戴上Loewe灰色假髮帽款，讓她臉龐若隱若現，增添神秘氣息，她相當喜愛這樣的設計，甚至考慮未來有演出可嘗試類似造型，因為能從髮間縫隙間把粉絲看得更清楚。