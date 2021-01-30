受到台灣消費者熱愛的澳洲保養品牌Aesop即將開設全新街邊店，Aesop南西概念店預計於2/5正式開幕，落腳於台北捷運中山站旁，店內的布置充滿各種細緻的巧思，踏入店中立刻有療癒身心的感覺，植萃保養控一定要去體驗那種靜謐、高級的氛圍！

Aesop南西概念店就像一幅由來自家具物件所組成的拼貼地圖，如同台灣融合不同外來與在地的文化和相互影響。長型水槽與檯面為店舖空間的視覺核心，先在木模內以清水混凝土灌漿成形，全程在店內以手工打造而成，其粗糙的水泥表面保留了製造過程的獨特痕跡與天然木紋印記，與現代感金屬鐵件形成強烈美學對比。

手工打造的水泥長型水槽。（邱映慈攝）

走進店裡，立刻印入眼簾的是整面樟木樹瘤紋路的產品層架，彷彿與水槽表面木的質紋理互相呼應，在空間中彼此對話。而來自不同年代的家具，則勾勒出整體空間的溫度與靜謐感。

樟木樹瘤紋路的產品層架與二手復古沙發。（邱映慈攝）

店內擁有Aesop全系列的護膚、護髮和身體保養產品，產品選用最高品質的植萃與科學成分，供顧客盡情探索體驗。Aesop為1987年創立於澳洲的肌膚保養品牌，總部位於墨爾本，於世界各地的店舖爲顧客提供優質産品。隨著品牌的發展，堅持把精心設計的哲學融入對每個店舖空間的想像，南西概念店同樣承載著品牌對台灣傳統與現代印象的融合，意義深遠。