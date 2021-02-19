許含光身穿BOSS早春新品展現現代風格的優雅氣質。（攝影石智中）

許含光身穿Moncler鮮豔的紅色外套，讓他笑說這樣好潮。（攝影石智中）

許含光身穿Burberry長版外套展現英倫紳士風。（攝影石智中）

外型斯文、散發文青氣質的Lumi許含光，演唱略帶憂鬱嗓音，加上詩意又強烈的文字，總讓人誤會他是一名憂鬱小生，但實際接觸後，才發現他其實如自稱般的「幹話王」，這次接受本報之邀穿上Burberry、Boss、Moncler等春夏新裝，展現出更多不同時尚樣貌，分享過去求學時被封為「通識王」的經歷外，輕鬆自在的聊天也惹得大家哈哈大笑。

出身書香世家、27歲的許含光天生會念書，成功考上許多人心目中的第一志願台大，但過去對大學沒有確定的方向，一度休學又再復學，復學後卻是狂修通識，自封自己是「通識王」，最終轉系至自己較有興趣的歷史系就讀，但因準備做音樂、出專輯，故決定再度休學，放棄台大的光環，從事創作，出道不到4年陸續推出《曖曖》、《從夜晚開始從夜晚結束》兩張專輯及詩集《齒與骨》，受到評論圈與粉絲的喜愛。

在新專輯中的主打歌《安森Girl》MV中，許含光本性演出，裡面所演出的夜晚溜搭、閒晃戲碼就是他平日的夜晚行程。「不過電梯激戰秀裸背的部分沒有啦，沒有都這麼刺激的啦！」談到他平時喜歡「深酌」和朋友交換彼此日常，有時間也會到奧萬大、東部看海放鬆、放空，有時一看就是一下午、一晚上。

喜歡看海的他也會考慮在海邊養老，但絕不選擇去山上，原來他小學時曾與媽媽在山上遇難，甚至出動搜救隊才脫險，他回想當時，媽媽提議走一條叉路，一行人因此找不到下山的路，「我真的覺得我媽（那時候）是被魔神仔牽走！」最後隨著天色漸暗、天氣漸涼又起霧，大家靠著燒許含光帶的漫畫取火保暖，在隔日下午成功脫險，「我真的覺得是我救了大家，但你知道我媽怎麼報答我媽，就鐵板燒和一個溜溜球。」

雖然分享的是自己的遇難經歷，但不時穿插的垃圾話，將故事增添不少歡樂氣息，這樣彷彿在與朋友閒聊的方式，也是他與粉絲間的互動方式，也因此被粉絲封上「幹話王」的稱號，對此他感到相當開心，「我喜歡真正的交流，其實也沒有特別自己講幹話，只是我的日常對話就是幹話。」