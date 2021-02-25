2021年韓國First brand第一品牌大獎得獎者大合照。（SKIN1004提供）

SKIN1004總經理郭仁勝代表接受獎項。（SKIN1004提供）

韓國First Brand第一品牌大獎備受市場矚目。（SKIN1004提供）

被譽為「韓國最具權威性的品牌頒獎典禮」的韓國First Brand第一品牌大獎自2003年由韓國消費者論壇創立至今，一直深受韓國人民的信賴，今年主辦單位召集超過24萬名韓國消費者投票評選韓國15個重要產業的1311個品牌，包括家電、演藝、餐飲、美妝品等，其中韓國超人氣保養「SKIN1004」連續兩年榮奪低敏保養品類「韓國First Brand第一品牌大獎」，與Paris Baguette、LG等知名韓國大企業一同獲獎。

除此之外，SKIN1004旗下的極具話題性、主打搞怪面膜的子品牌Zombie beauty更榮獲面膜類的「韓國First Brand第一品牌大獎」。SKIN1004專為敏感肌膚設計、主打原料主義的韓國保養品牌。早在2012年就投入研究全方位修護肌膚的「積雪草」成份，其後更自主研發出一系列積雪草的保養產品，並聘用有專業證書的採收員及提煉人員，力求呵護肌膚。

SKIN1004目前旗下有經典棕色積雪草，以及藍色積雪草玻尿酸的兩個產品系列，一共14件產品，其中主打的「馬達加斯加積雪草精華液」在全球累積賣出172萬瓶，且平均10人就有3人回購的皇牌熱銷產品，其超高CP值的口碑在去年(2020年)雙12購物節創下一天賣出5萬瓶的驚人佳績，而旗下的皇牌兩件組馬達加斯加積雪草精華液及化妝水更是熱銷全球。

現在SKIN1004除了在韓國獲得消費者的肯定外，更贏得全球12國的消費者信賴，自2017年進軍海外以來，SKIN1004在每年銷售額都大幅上升，尤其是去年(2020年)SKIN1004的全球銷售額，比2019年飆升200％。

去年10月SKIN1004以超高人氣的口碑夾帶專業得獎榮耀，強勢進軍台灣市場，率先於網路蝦皮賣場設店，推出品牌全系列產品，並特別為台灣消費者設計專屬的產品組合，今年SKIN1004繼續深耕台灣市場，積極擴張銷售通路，也計劃推出更多商品，期待能為台灣消費者帶來不同的保養體驗。