每年母親節前夕的38婦女節，電商都會為廣大女性消費者率先推出優惠檔期，蝦皮購物就以各式保養、保養品下殺1折起優惠，以讓現代女性好好保養肌膚，PChome 24h購物則啟動「WOWMAN DAY」購物節活動，宣告全場下殺21折起，更有滿額抽等活動，momo則推出限定3大優惠，滿額抽、瓜分百萬獎金等優惠，樂天則在3月整月都推出了滿額10%回饋活動。

蝦皮購物的SAAT INSIGHT 超持久清爽定妝噴霧，原價438元，8日前特價344元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物的DR.WU蝦皮購物獨家限定組，原價1600元，8日特價999元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物8日前加碼推出醫美保健狂歡盛典，精選肌底保養夯品殺至49元銅板價，明星商品更享買1送1優惠，另外更帶來了韓國近年最夯的韓國品牌，共17家正韓品牌下殺8折起，消費滿499元就可以85折，購入韓國官方來的超持久清爽定妝噴霧，還有韓國直送的Nature Republic，將於8日正式在站上獨家開幕，15日前更享全館7折起的超強優惠、全館消費滿488元再送韓國人氣男團NCT127獨家手扇。

PChome 24h購物的Dyson 新一代 吹風機HD03，原價1萬6600元，8日前特價1萬4600元，登錄再送原廠收納座或圓梳。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物的CHANEL香奈兒 CHANCE淡香水 粉紅甜蜜，原價5880元，9日前特價4320元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物除了下殺21折以外，還有8日前買Dyson吹風機享特價、登錄再送原廠收納座或圓梳等優惠，而15日前全站消費滿999登記抽SOCIE頂級手部SPA課程、29日前APP全站消費單筆滿999登記抽白蘭氏活顏覆莓飲一年份等活動，再攜手36大銀行最高回饋1萬1000元，本月使用Pi拍錢包綁定玉山Pi拍錢包信用卡筆筆享5%回饋無上限等優惠。

momo購物推出SHISEIDO 資生堂國際櫃的百優精純乳霜2件組優惠，活動價4280元。（momo購物提供）

momo購物則於8日至12日期間不僅推出每日12時段搶momo幣，還有momo與VOGUE聯名推出的限量手提袋、口金包，消費累滿萬即可以1元加購入手，而明（8日）就強打限定3大好康，包含消費累滿2388登記即抽TAKASIMA按摩椅，還有機會一人獨享3.8萬紅利金，凡累積消費滿2000即可登記領限量5000杯7-11精品美式等優惠。

樂天市場上的葛洛莉SPA美學館Pickup店推出幸福依蘭紓壓90分鐘，原價2500元，特價499元。（樂天市場提供）