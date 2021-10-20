專業彩妝MAC巨星好萊塢系列 重回黃金年代 13:472021/10/20 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 M‧A‧C巨星好萊塢系列人物形象圖。（M‧A‧C提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 M‧A‧C巨星好萊塢系列產品形象圖。（M‧A‧C提供） 好萊塢黃金年代是每個電影人、彩妝界、時尚圈心之所往，現代作品向它致敬，更締造無數傳奇女神，性感代名詞瑪麗蓮·夢露自那發光，更留下《羅馬假期》中永恆純真優雅的奧黛麗·赫本。 M•A•C全新限量「巨星好萊塢系列」，創作靈感來自於好萊塢黃金年代中，歷久不衰，橫跨世代的經典時尚，全系列含2款八色眼影盤，3款特潤霧光唇妝組、經典子彈唇妝組、迷你唇膏組，以及時尚腮紅刷具組，療癒湖水綠與黃金壓紋外包裝打造不膩眼的經典，實用摩登配色展現女神氣場。 清華招收首位虛擬學生 美妝搶攻周年慶 推出線上演唱會搶市 #好萊塢 #黃金年代 #經典 #時尚 #唇妝 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 悼城中城 刪Q總部黃金周末休兵 04:102021/10/17 政治要聞 虎豹潭4死2失蹤 黃金救援時間倒數 今再動員357人搜索 10:392021/10/19 社會 香奈兒耶誕彩妝 N°5香水為靈感 04:102021/10/19 時尚消費 金馬電影大師課陣容超華麗 《教父》名導柯波拉、影后李心潔在列 15:092021/10/18 娛樂 網紅莫莉為美妝蛋beautyblender站台 粉色風暴席捲周慶 15:382021/10/17 生活 頂級美妝搶攻周年慶 奢寵粉絲組合祭出超值優惠 15:172021/10/18 消費 精品美妝保養貴婦手 04:102021/10/18 時尚消費 不再是大媽專利 陸掀購金熱 年輕人買黃金像逛菜市場 15:372021/10/19 兩岸 藥妝店玩跨界 賣麵包、生鮮 04:102021/10/17 財經要聞 開卷書摘》世界亮點產業少不了台灣 08:312021/10/17 財經 韓系美妝蘭芝霧感小方塊 聯名小狐狸超級卡哇伊 15:082021/10/18 消費 時尚熱門新聞 全是正妹！顏清標5媳婦顏值超逆天 - 時尚 一戰成名 英國女網球員成迪奧代言人 - 消費 伴侶很「性福」！情慾最強的4大星座女 - 時尚 這輩子注定有緣份的4組星座配對 - 時尚 他們都是佛地魔！《哈利波特》3位「長大變超帥」童星 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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