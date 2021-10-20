M‧A‧C巨星好萊塢系列產品形象圖。（M‧A‧C提供）

好萊塢黃金年代是每個電影人、彩妝界、時尚圈心之所往，現代作品向它致敬，更締造無數傳奇女神，性感代名詞瑪麗蓮·夢露自那發光，更留下《羅馬假期》中永恆純真優雅的奧黛麗·赫本。

M•A•C全新限量「巨星好萊塢系列」，創作靈感來自於好萊塢黃金年代中，歷久不衰，橫跨世代的經典時尚，全系列含2款八色眼影盤，3款特潤霧光唇妝組、經典子彈唇妝組、迷你唇膏組，以及時尚腮紅刷具組，療癒湖水綠與黃金壓紋外包裝打造不膩眼的經典，實用摩登配色展現女神氣場。