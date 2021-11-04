全台首支乳香純素護唇保養 單支85折、兩支77折。（童顏有機提供）

台灣保養童顏有機返笑日，即日起至30日全館瓶罐裝保養、洗沐產品任選兩件85折，面膜單片即享85折，消費滿額最高現折1100元，首10日消費滿1萬5000元再送全新上市「乳香撫紋潤唇精華」。

全台首支乳香純素護唇保養單支85折、兩支77折，植萃配方連純素者（vegan）都能使用，因為植物油與人體分泌之油脂相近，成分更易被肌膚吸收，質地輕薄且滋潤，不僅隨時隨地可使用，夜間更可以厚敷修護老化角質，是化妝包必備的好用小物。