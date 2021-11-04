台灣保養主供純素需求 優惠下殺77折起 11:152021/11/04 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 活動期間單片面膜即享85折優惠。（童顏有機提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台首支乳香純素護唇保養 單支85折、兩支77折。（童顏有機提供） 台灣保養童顏有機返笑日，即日起至30日全館瓶罐裝保養、洗沐產品任選兩件85折，面膜單片即享85折，消費滿額最高現折1100元，首10日消費滿1萬5000元再送全新上市「乳香撫紋潤唇精華」。 全台首支乳香純素護唇保養單支85折、兩支77折，植萃配方連純素者（vegan）都能使用，因為植物油與人體分泌之油脂相近，成分更易被肌膚吸收，質地輕薄且滋潤，不僅隨時隨地可使用，夜間更可以厚敷修護老化角質，是化妝包必備的好用小物。 台灣有機選物品牌 雙11優惠下殺第2件11元 國際旅展登場 台灣高鐵祭「超狂優惠」 #保養 #85折 #台灣 #純素 #77 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 營養加分 台灣好農推LONGUS初乳粉 04:102021/11/04 產業特刊 迎史上最強購物節 蝦皮雙11業績 拚翻10倍 04:102021/11/04 產業．科技 台灣設計師讓復古變潮流 04:102021/11/04 時尚消費 勝昌製藥首創新漢方 祭超值優惠 04:102021/11/04 產業特刊 JINS六周年感謝祭 義賣挺導盲犬 04:102021/11/04 產業．科技 百貨量販超市雙11參戰 1折起 04:102021/11/04 時尚消費 高鐵搶攻旅展商機 國旅聯票首度登場 10:432021/11/04 財經 東揚優益甘 富含優質薑黃素 04:102021/11/04 產業特刊 搶攻寂寞經濟 台灣之星聯手Tinder幫你脫單 10:482021/11/04 財經 臺北網紅節直播特賣秋冬玩美壓箱寶 副市長黃珊珊將擔任一日直播主 11:382021/11/04 生活 獎勵電動車 立委籲納氫能 04:102021/11/04 財經要聞 時尚熱門新聞 全是正妹！顏清標5媳婦顏值超逆天 - 名人 - 樂時尚 婊子分為9種！網公認殺傷力最大是「農夫山泉婊」 - 時尚 美神契約魅力無法擋 曾之喬續約代言超搶戲 - 時尚 性慾下降！5個跡象檢測是否患有「焦慮症」 - 時尚 兇版Angelababy黃琳520穿三點式 辣秀半乳該邊 - 名人 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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