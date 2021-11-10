韓系穿搭席捲全球，連街頭素人也成為模仿對象。一名網友說，他觀察首爾街頭的穿著打扮，整體造型遠勝台灣年輕人，仔細看卻發現，「他們好像有一種莫名的社會壓力」，引起網友熱烈討論。

原PO在PTT分享，他透過YouTube直播，發現首爾江南區的帥哥、美女特別多，且整體造型大勝台灣，怎麼穿都好看，難怪很多人追捧，甚至透過韓劇放送，在全球掀起風潮。

不過原PO觀察到一個普遍現象，那就是「大家的穿搭好像都差不多」，好看歸好看，可是看來看去，男生多長版大衣、女生則是窄裙搭靴子，不僅款式類似，連顏色都很像，「一種集體社會化的結果嗎」。

原PO認為，或許很多人並非樂在其中，而是為了符合同儕期望，要是真的喜歡，應該會想展現個人風格，「這可以解釋南韓平價時尚為何蓬勃發展，因為他們有很強烈的需求，快時尚變成生活必需品」。

網友紛紛附和，指日本也有類似的穿搭壓力，女性外出時不能素顏，還有男性上班族必備正式服裝，直到近年，才開始有一些不在意他人眼光的輕鬆休閒風，在東京街頭出現。