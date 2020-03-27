家裡的東西，不論是食物、用品，放久了永遠不會知道會發生什麼奇葩事，有位國外網友，在家中發現一瓶被他遺忘多年的陳年白醋，裡面長了一個形狀詭異的東西，很像電影中的外星寄生物，於是他PO網求助其他人，原來是超有價值的「醋母」。

「這到底是什麼？難道有外星物體住進我的白醋瓶裡」？這個長在陳年白醋裡的東西，外型像一顆跳動的心臟，其他網友看到照片也感到驚訝，大多是第一次看到無法解釋的情況，其中有位專業網友反問，「是不是把白醋放在溫暖環境裡，例如爐子底下」，原PO則回應自己的確將醋放在高溫櫃子裡。

對方繼續解釋，這是釀醋最重要的醋母，因為環境溫暖的關係，白醋中的物質發酵，形成了醋母，可以釀出更多的白醋，這位網友告訴原PO，這東西千萬別丟掉，「因為你賺翻了」！且一瓶好的醋，仔細觀察若發現，醋裡漂著一些像蜘蛛網狀物質即醋母，是優質好醋的「標誌」。