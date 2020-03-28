一名網友日前經過信義區停車場的入口處時，意外注意到有一塊巨大的石頭躺在地上，奇怪的是它身上不但綁有紅線，還有專門的棚子幫它遮風避雨，讓他不禁好奇在臉書上向網友發問「知道來由的朋友，再麻煩解惑了。」文章掀起熱議，有知情網友也跳出來揭開背後真相。

有網友在信義區發現一塊綁著紅線的巨石，還有專門的棚子，讓人十分好奇背後的故事。(圖片由網友提供)

一名網友在臉書社團「信義區三兩事」發文，表示他經過環球世貿停車場的入口處時，突然注意到一塊身上綁了紅帶子的神秘巨石，而且似乎很怕熱，還有人特別幫它搭設棚子遮風避雨，讓該名網友更加好奇，忍不住發問「知道來由的朋友，再麻煩解惑了，這樣我遇到它，才好跟它聊。」

文章曝光之後引起網友熱烈的討論，有人認為它是隕石，還有人猜它是石頭公「中國民間信仰，石頭公，清朝時期先民感應到有神明寄託，就發揮民間信仰保留保護，有的建廟香火鼎盛，有的在私人土地，就暫時寄放，待有緣人出錢出力再建廟安俸祭祀？！」

最後也真的釣出知情的網友透露「我先生在裡面上班，曾經跟他們辦公室房東聊過，他說是畸零地的主人有意要把地買給大樓擁有者但被拒絕，又常被臨停，所以才會放塊石頭在那邊，至於紅線跟棚子他就不知道了」、「訊息沒錯，原本是空地，地主不想讓人停車，風聞是花蓮買來大石頭，同時運來有幾塊放在松仁路 清心福全 對面的停車場旁；石頭尖端向山上，有點像烏龜的頭或毛筆型（文昌筆型），所以地主上紅繩子帶。」