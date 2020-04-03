午睡，不僅對心血管和血壓有好處，還能改善情緒、增強記憶力和免疫力。然而，並非每間公司都有午睡時間，以下請來營養師和物理治療師，指引忙碌的上班族，如何在短時間內恢復元氣！常聽人說飯飽人呆，吃飽飯後真的會變呆嗎？午後為什麼會想要打瞌睡呢？與午餐吃了什麼及吃了多少有關係嗎？增強元氣有哪些妙招？動動手腳就能夠恢復元氣了嗎？

●吃飽飯血糖上升 下午昏昏欲睡

享用午餐後，血液會聚集在腸胃道來幫助消化吸收，相對地頭腦或四肢的血液較少，不少人會感覺吃飽飯比用餐前精神更差。林口長庚醫院營養治療科營養師林逸昕指出，享用午餐後昏昏欲睡是因為飯後血糖上升，而血糖上升又與「吃了多少」及「吃了什麼」有關。

Point1》餐點分量不宜過多

主要指的是澱粉類食物的分量，一餐的澱粉建議攝取量約為一碗飯、一坨不加大的麵、10～15顆水餃，或是兩片土司、一個漢堡麵包的量。針對食量較小的女性，可減少1/3的澱粉量，如七、八分滿的飯或將吐司去邊。

Point2》少吃讓血糖快速攀升的食物

除了吃下過多的澱粉類易使血糖上升之外，以高溫烹調的快炒、燒烤、油炸等方式料理的食物也會產生較多的糖化終產物，使得血糖快速攀升，令人昏昏欲睡。

●午餐以總匯三明治取代便當，身體較無負擔？

正解》錯！

有些人擔心中午吃太多，下午精神會不好，會不吃飯，改吃總匯三明治，再搭一份薯條，看似分量較少，其實吐司是澱粉類，三明治內含的火腿與豬排可能經過高溫煎烤，又淋上醬料，再加上油炸的薯條，這樣吃也易使血糖升高，讓人吃完很想睡。

林口長庚醫院營養治療科營養師林逸昕建議，將三明治的火腿換成生菜或番茄，並少加或不加醬汁；同時把薯條換成生菜沙拉佐和風醬；肉餡不要選擇炸豬排，改以蒸煮滷燙的濕熱方式來烹調肉片，能夠降低總醣量，讓血糖上升速度較為緩慢。

諮詢／林逸昕（林口長庚醫院營養治療科營養師）/簡文仁（國泰綜合醫院物理治療師）

(本文摘自《大家健康雜誌》)