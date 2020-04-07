一般人飲食上都有喜愛或討厭的東西，其他動物其實也不例外，尤其在水裡的魚類，特別愛吃蚯蚓，所以從古早時期，人們釣魚的魚餌就會使用蚯蚓；但詭異的是，蚯蚓生活在土裡，魚在水裡，兩者遇到的機會很少，為什麽魚類總是對蚯蚓特別有反應。

從魚的生活習性得知，淡水魚不挑食，在水底遇到什麽吃什麽，最常吃到的就是腐爛的藻類或是其他死掉的水中生物，有的則是愛吃浮游生物；此外，昆蟲的幼蟲，像是蚯蚓或孑孓，對魚群來說更是最頂級的食物。

有專業的網友分析魚類之所以那麽愛蚯蚓，有3大因素，第一就是魚對顏色很敏感，紅通通的蚯蚓特別能吸引魚的目光；二來就是魚的嗅覺靈敏，生長在土裡的蚯蚓帶有重重土腥味，被拿來當魚餌刺穿身軀後，血液流出來的味道更讓魚類受不了；最後就是自然法則，大魚吃小魚，小魚吃蝦米，蚯蚓體型相對弱小，所以魚類會自然將其視為食物。

不過，先前伯克萊魚類研究中心有對此做實驗，發現碎片狀魚餌和蠕蟲狀魚餌，魚類對後者的反應非常強烈，意外發現原來魚類對條狀東西感興趣，難怪特別愛吃蚯蚓；因此後來市面上常見的魚餌，多半會製作成條狀或是小魚形狀，更好吸引魚類目光。