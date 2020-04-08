楓林網是台灣最大的盜版網站之一，也是不少人追劇、看綜藝節目、動漫的好夥伴，但因為違反著作權法，日前被警方查封，讓不少網友崩潰直呼「世界末日來了」。對此有網友就好奇表示，除了類似的影音網站之外，大多數的色情網站也都是提供盜版A片，卻很少聽到被警方取締的消息，讓他疑惑發問「為啥沒看過A片網站被警察抄掉？」

一名網友在PTT八卦板以標題「為啥沒看過a片網站被警察抄掉」發文，表示經常看到某某盜版影音網站被抄掉的新聞，突然聯想到，許多A片網站的影片也都是盜版的，但似乎都沒出什麼事？讓他忍不住好奇發問「啊a片網站應該也大部分都是盜版的吧，為啥沒看過a片網站被抄掉的新聞？有卦嗎？」

文章曝光之後引起熱議，不少網友紛紛留言表示「A片網有助社會安定和諧」、「警察自己也要看」、「這是成年男人的社會共識，基本的底線」、「這是社會問題」、「如果被抄掉，你就是全民公敵」、「抄掉的話性侵犯變多，警察會更忙」也有專業老司機透露「台灣A片以前是沒有版權的」、「那種都在國外，人家專業的」、「妨害風化影片不受著作權保護」、「在台灣好像不算版權」、「版權問題不彰，日方有來抗議」、「因為A片沒有正版，沒辦法主張廠商是合法擁有者所以不能提告」。