大陸近年來推出不少選秀節目，隨之而起創造出不少年輕偶像，24歲女星虞書欣今年參加愛奇藝偶像女團競演養成類真人秀《青春有你2》脫穎而出，後來以期間限定團體THE9女團成員出道。今(8日)凌晨她自曝錄音時突然遇到牆壁倒塌，幸好她站在靠另一側的位置，差點就被爆頭，讓網友看了也捏把冷汗。

在進入女團前，虞書欣5年前就因演出電視劇《新邊城浪子》出道，之後還有《軍事聯盟》、《下一站是幸福》等，她在《軍事聯盟》中演出一個周旋在后宮陰謀和前朝洶湧政局之中試圖登上後位的漢家公主，挑戰極高，過去她專訪透露最難忘的是和李晨飾演的曹丕上演對手戲，「和眾多前輩對戲，對於自己來講是場不小的考驗，同時也是場難得的挑戰」。

虞書欣錄音險被牆砸中。（圖／翻攝自THE9-虞書欣微博）

虞書欣當場嚇傻。（圖／翻攝自THE9-虞書欣微博）

虞書欣今在微博分享5秒短片，影片中她戴著耳機，人在錄音室工作，另一名工作人員一走，左側的牆就忽然倒下來，讓虞書欣當場愣住，直言：「我剛看到視頻好可怕差一點點被砸暈，真的太幸運了」，並樂觀說多了這場插曲，「這首歌應該會很火吧」。

虞書欣分享幸好當下沒站平時固定站位。（圖／翻攝自THE9-虞書欣微博）

虞書欣更分享照片，幸好當下她沒站在地上有被打叉的固定站位錄音，不然一定會被直接擊中，讓她嚇得發出哭泣符號，說：「老天爺好愛我」，其他粉絲則紛紛怪罪起唱片公司和工作人員不小心，虞書欣則緩頰說：「有點衝動發微博了，大家別怪任何人哦，這個是意外誰都不想，也想不到的」。

(中時新聞網)