林昶佐於青山宮遶境活動中開唱，引發不少民眾不滿。（圖／翻攝自林昶佐臉書）

萬華地方年度盛事的青山宮遶境活動，是台北重要的文化祭典，湧入大批信眾參加，但是鞭炮整晚響不停，活動一路延續到深夜，令不少居民感到相當困擾。活動結束後，也連帶波及政治人物，其中「聲量看政治」粉專分析這次青山宮遶境的政治人物聲量，其中以無黨籍立委林昶佐受到最大的波及，成最大砲火，聲量最高。

「聲量看政治」粉專根據7日艋舺青山王遶境的相關新聞，擷取包括青山宮、青山宮遶境、艋舺青山宮、遶境、萬華、艋舺等六個新聞標籤關鍵字的新聞聲量中，政治人物在其中的關聯度，結果探勘資料後發現，與青山宮有關的政治人物有五人，包括林昶佐Freddy Lim、柯文哲、蔡英文Tsai Ing-wen、賴清德與呱吉。

台北市長柯文哲8日參與青山宮檢討會。（摘自中時即影音）

該粉專進一步指出，其中以林昶佐受到最大的波及，聲量最高，在五人之中佔44.67%；其次是柯文哲，佔33.47%；第三名是蔡英文，佔17.19%；第四名是賴清德，佔4.06%；最後是呱吉，佔0.61%。

該粉專認為作為在地立委的林昶佐，也是數年前帶動青山王廟會周邊活動的發起人之一，在這次的事件成為備受批評的第一人，著實無奈，但因為是民意代表，必須承擔（當然，也跟網紅名嘴帶風向有關），但他若能危機化為轉機，或許是青山王的考驗也不一定。

另外，該粉專直言，作為台北市大家長的柯文哲，又是活動的受邀參與人之一，當然不能撇清任何關係，「只是，昨天的砲火，都讓林昶佐擔了。」而蔡英文作為受邀人物，也因為在臉書上曾經宣傳活動，因此也成為民眾的抱怨對象，更無辜的則是賴清德，是本次無緣出席的受邀對象。

對此，不少網友則是紛紛留言寫下，「政治不難，會甩鍋就可以」、「這樣只好讓肥迪來當台北市長，全權負責囉」、「原來市長是林昶佐」、「大家都搞不清楚喔，天龍國沒市長已經很久了，有事請找33副市長，但是事情鬧太大33也不負責喔」。

(中時新聞網)