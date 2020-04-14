飢餓老鷹抓蛇吞 強爪一勾秒變笑話(影片源自Youtube)

兇猛的空中霸主老鷹，鳥喙彎曲銳利、強而有力的腳爪可以穩穩抓住獵物，還有極為銳利的視力，使牠們非常善於狩獵，可以從很遠的地方，看見可以捕捉的獵物，這隻老鷹或許是因為稍有年紀，各方面開始老化，因此出現這段有趣的影片。

這段影片中，一隻老鷹在天空翱翔，似乎看到一條蛇的牠，往下俯衝後用爪子一勾，以為可以像以往一樣順利抓起獵物，結果與牠想的不一樣，不僅抓不起來、用鳥喙啄也沒用，不停的用爪子勾「這條蛇」但都失敗，一臉問號的老鷹，不知道牠相中的獵物，其實是一條水管。

感覺像是被整的老鷹，表情相當有趣，先前網路曾傳一段「老鷹重生」的短片，內容表示老鷹一生可活約70年，但在40歲必須做出困難決定，因為40歲時，鋒利爪子開始老化、鳥喙又長又彎，不如以前靈活，翅膀因為濃厚羽毛，變得十分沉重，飛翔相當吃力，這時必須選擇等死或修煉。

修煉過程相當痛苦，老鷹會用喙敲擊岩石直到脫落，然後等待新的喙長出來，接著再用新長出來的喙，把原來的爪子一根根拔出來，當新爪子長出來，再把身上濃密的羽毛拔掉，5個月後新羽毛長出來，老鷹獲得重生，可以繼續活到70歲。

但這段故事完全是虛構的，生態專家劉小如博士指出，現實大自然裡，老鷹沒有重生的奇蹟，壽命最長約37歲，且獨自覓食的老鷹，鳥喙與爪子必須保持銳利，不可能長到有礙獵食，至於羽毛，鳥類只有企鵝是一次換羽，其餘都是漸次換羽。