Q彈有勁的滷豬皮是不少老饕的最愛，不過卻有女網友抱怨，點了外送早餐，竟發現豬皮表面佈滿「鱗狀物」，猶如「魚鱗」一般的詭異模樣，讓她看了頭皮發麻，畫面曝光掀起眾人熱議，不過也有內行人秒解背後真相，要她放心吃。

「不能只有我看到…」原PO昨（14日）在臉書社團《爆怨公社》PO文指出，早餐點了外送的米粉湯加豬皮，沒想到正當她準備大快朵頤之際，竟然發現豬皮表面竟然佈滿「鱗狀物」，讓她驚呼「整個密集恐懼症發作！豬皮怎麼會長魚鱗啦？」

內行人解釋這是「豬皮內側脂肪」。（圖／翻攝自臉書《爆怨公社》）

畫面曝光後網友全看傻了，紛紛留言回應「我要吐了 ，也太噁」、「好噁…我看著螢幕居然乾噁」、「好像叮滿了壁蝨，恐怖！」、「會不會其實是穿山甲」、「仿魷魚刻花」、「我的頭皮整個麻麻的」、「我沒有恐懼症，但看到還是會打哆嗦」、「雞母皮都起來了」、「我很喜歡吃豬皮，但長這樣的豬皮我還真是頭一次見過」。

不過也有內行人解釋這是「脂肪粒」，應該是店家處理時，沒有弄乾淨，「豬皮內側脂肪，算是很漂亮的油花」、「脂肪粒， 油還在上面」、「那是豬油沒刮乾淨啦」、「這應該是有油的那一面！單純是豬油沒剝乾淨！用筷子或湯匙刮一下應該就掉了」；不過也有人認為，是為了縮短川燙時間，才會刻意切成魚鱗狀，「也讓食材更好看而不失單調，通常都是用在切花枝肉上，豬皮我還是第一次看到」。