日本身為動漫大國，精美的畫功和生動的劇情讓許少知名作品都擁有大批粉絲。一名網友在看動漫的時候就意外發現作者超用心的小巧思，讓他忍不住驚嘆作者真的太佛心，文章也掀起網友熱烈的討論，笑稱原PO真的是「老司機」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，表示日前在看動漫的時候突然注意到一個小彩蛋，從他附上的圖片可以看到，一名穿著女子高中制服的正妹高中生正在打籃球場上打球，看似青春的畫面，仔細一看才發現地板中的倒影竟然可以清楚的看到正妹的「裙底風光」，粉色的小褲褲全都曝光，這麼細節的地方都如實呈現也讓原PO不禁直呼「這作者真佛心。。。」。

文章曝光之後引起熱議，不少網友紛紛留言表示「動畫組用心」、「紫色」、「哪一部」、「寫實派作家無誤」、「日本人連細節都注意到了」、「哩金變態」、「眼睛真好」、「這作者是個英雄」、「色色的動畫組」、「魔鬼藏在細節裏」、「這個胖次」還有不少網友歪樓表示「這地板誰打的臘拜託！我這裡也要」、「同手同腳？？？？」、「只有我注意到鞋子穿反了嗎？」。