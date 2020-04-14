經常在電影或古裝劇裡看到專門偷香竊玉，毀壞女子清白的「採花賊」，沒想到歷史上真的有一名遺臭萬年的「採花大盜」，不但再10年間從來沒有被抓到過，受害的女子甚至高達將近200人，他究竟是誰？他最後的下場又是什麼呢？

根據歷史紀載，明朝有一名李姓男子，是山西太原府石州（今山西省呂梁市離石區）李家灣文水東都人，因為家境清寒被送到桑家當義子，並改名叫桑仲。桑仲從小到大就遊手好閒又好女色，某天他聽一位漂友說，住在大同府山陰縣的谷才擅於男扮女裝，再以教授女子針線活為名，對她們實姦淫之事，而且18年來都沒有被抓到過，桑仲一聽立刻登門拜師學藝。谷才收他為徒後，將畢生所學全都傾囊相授，不但教他扮成女子的易容術，還教他各種女紅、烹飪還有如何混進女子閨房、挑逗哄騙、製作麻藥等等技術。

桑仲花了2年終於學成，之後自己又再收了7個徒弟，並彼此約法三章，不管誰被抓到了都不能告發對方，他也靠著精巧的易容術扮成偽娘誘騙不少良家婦女，遇到不從的女子就靠迷藥迷姦，因為古代十分重視女子的貞潔，受害者往往為了名聲不敢聲張，讓桑仲在10年間犯下182起性侵案件還逍遙法外。

但最後他終於還是踢到了鐵板，桑仲在成化十三年七月來到晉州，因為貪圖高家莊女子的美色便照以往的模式假扮成少婦應聘，沒想到因為扮相太美讓高家莊的女婿趙文舉起了色心，半夜竟然闖進他房間想要做壞事，才揭發他是男人的事實，氣的趙文舉馬上報官處理，他過往的事蹟也全都敗露，被州官層層往上報到都察院，都察院奉皇上的旨意判他「凌遲」酷刑，最終被割1千多刀後慘死。