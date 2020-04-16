雪兒阿米（Cher Ami）是英國鴿友贈送給美國駐法的陸軍通訊兵團的一隻信鴿，牠的名字是由法語而來，意思為「親愛的朋友」，而牠也在第一次世界大戰期間憑藉著堅強的意志力與驚人的勇氣，在嚴重負傷後仍持續完成傳遞訊息的任務，最終成功解救了共194名美軍，成為了一戰中的傳奇英雄。

It's real Cher Ami appreciation hours, thank Cher Ami in the replies!! pic.twitter.com/jyap3nMQZk — *snirf* (@GothEquine) April 13, 2020

1918年10月3日，由查爾斯少校（Major Charles White Whittlesey）所帶領的美軍第77步兵師，共550名士兵，受困於阿戈訥（Argonne）森林的一塊小窪地中，並且被德軍所團團包圍、攻擊，甚至還有一些不知道位置的友軍也開始朝他們射擊，大多數的士兵因此而喪生，僅剩下194名還存活著，由於派去傳遞訊息的跑者都遭到射殺，查爾斯少校改派信鴿承擔這項工作，但大部分也都還是遭到德軍射擊墜落。

而雪兒阿米在出發之時，雖也曾被擊落，但卻仍設法飛起，忍著胸部處的負傷，僅用了25分鐘的時間就飛回40公里遠的目的地，成功解救了那194名士兵的性命。雪兒阿米就此成為了第77步兵師的英雄，被授予了榮譽勳章，軍醫為了表達感謝也非常努力地在處理牠的傷勢，不過最終牠還是失去了視力和一隻腳。在雪兒阿米離世後，牠的屍體也被做成了標本，展示在史密森尼學會（Smithsonian Institution）的博物館中。