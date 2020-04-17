軟殼雞蛋能吃嗎？不少人無蛋不歡，舉凡是荷包蛋、蒸蛋、炒蛋、水煮蛋…都是餐桌上的常備菜，不過日前卻有網友透露，收到岳母送來的2盒雞蛋，沒想到打開一看，外殼竟然全都軟趴趴，乍看之下猶如乒乓球一樣凹凸不平，讓他十分錯愕。畫面曝光後，隨即釣出內行人解密，掀起網友熱議。

原PO日前在臉書社團《爆系知識家》PO出一張照片，並透露收到岳母送來的2盒雞蛋，「但是全都外殼軟趴趴的樣子，有上網搜尋說可以吃，但是總覺得很可怕，有社友分享一下經驗嗎？」

畫面曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言驚呼「我連軟殼都沒遇過…」、「真的沒見過耶！我真是井底之蛙」、「猛一看以為隆乳矽膠」、「這乒乓球吧」、「我以為世上只有軟殼蟹，沒想到有軟殼蛋！」

貼文同樣釣出不少內行人解密，直言「這是母體缺鈣，一樣能吃」、「第一次生的蛋也會軟軟的，雞不營養也會生軟蛋」、「其實一般的雞都會生這種蛋，以前去養雞場上班過，一個養2000隻雞的養雞場，一天大概5顆左右而已，他們幾乎都自己吃」、「這個要趕快煮掉，保鮮期不久，很適合水煮蛋！非常好去皮」。