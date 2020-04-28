不管是求學、辦公、還是日常生活中，所有人都有使用原子筆書寫的經驗，但在這麼多顏色之中，有網友就發現藍色是大家最常使用的顏色，讓他不禁好奇在PTT發問，想知道「為什麼藍色原子筆會成為原子筆界的霸主？」文章曝光後掀起網友討論，有專業網友也跳出來揭秘真正的原因。

一名網友在PTT八卦板以標題「藍色原子筆憑什麼成為原子筆裡的霸主」發文，表示常見的原子筆有黑、藍、紅三種顏色，再來可能有橘、綠、紫等其他鮮豔的顏色，因為常聽大家說「白紙黑字」，所以黑色常見很正常，但讓他想不透的是「那那那，憑什麼藍色也能成為原子筆的霸主？」

文章曝光後引起熱議，不少人紛紛留言回應「你說藍色是你最愛的顏色」、「藍色是最溫暖的顏色」、「藍色是最溫暖的顏色」、「日本都黑的啊」、「從小就洗腦阿」、「小時不讀書，長大發廢文」但也有專業網友點出關鍵「就商務色系阿，正式文書都用這個當然就用這個。」、「1.跟黑色同樣色深，在白紙上容易分辨 2.可跟印刷或影印的黑色作出區隔」、「藍色在影印的情況下也不會太淡」。