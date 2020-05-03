除非住在較為偏僻或是樹林較多的地區，否則一般人基本上很少會在家中看見有蛇類的存在。最近，大陸一名婦人就在家裡的沙發上發現了一條顏色鮮豔的紅蛇，她嚇得立刻打電話請求幫助，然而當消防員拿著捕蛇工具到達婦女家中，看見那條紅蛇的真面目後卻傻眼了。

根據陸媒報導，河南南陽一名婦人在上月月底時，於家中發現一條顏色鮮豔的紅蛇，她嚇得立刻打電話通報，消防局也迅速派人帶著捕蛇工具前往現場，在和婦人一同步行前往住家的過程中，消防員還不斷分析，表示顏色越鮮豔的蛇可能毒性就越強，婦人也指出自己有上網搜尋，認為這條紅蛇可能為「赤鏈蛇（又名紅斑蛇）」，隨後還拿出自己拍的照片，消防員看到後覺得有些怪怪的，不過並沒有放在心上。

然而，到達婦人家中後，他們才終於明白剛才照片的詭異之處，原來婦人家中的並不是一條紅蛇，而是牆壁掛飾上的「紅色草寫如字」掉了下來，讓眾人都鬆了一口氣。

新聞曝光之後，網友們都覺得相當荒謬好笑，紛紛留言：「哈哈哈，不仔細看是有點像！這個時候也不敢湊近了看是不是蛇」、「比是玩具蛇還好笑哈哈哈哈哈」、「還沒到年底就沙雕（搞笑）冠軍出爐了」、「如意成精了！」、「看來當時是嚇壞了都沒看清楚」。