有遊客目睹巨蟒生吞斑鬣狗得驚悚畫面。(影片來源/YouTube/國家地理雜誌 National Geographic Magazine/如遭刪除請見諒)

大自然界每天都在上演弱肉強食的戲碼，日前有人就在國外直擊駭人的一幕，一條史前巨蟒捕獲一隻斑點土狼，用身體緊緊環繞牠的屍體並張大嘴巴準備飽餐一頓，而吞食的驚悚過程全被一旁的遊客錄下，影片也在網路上瘋傳並引起熱烈的討論。

馬賽馬拉國家保護區〈Maasai Mara〉是位於肯亞西南部的一個大型獵物禁獵區，也是世界上公認最好的野生動物保護區之一，有不少遊客專程前往，近距離感受原始文化的衝擊。日前有人就在大草原上目睹一條約4公尺長的非洲巨蟒（African rock python）正試圖吞下牠獵捕到的斑點土狼（spotted hyena），也就是我們俗稱的斑鬣狗。從畫面中可以看到牠張開血盆大口，從斑鬣狗的嘴部開始吞食，驚悚的過程讓人一旁的遊客看了都忍不住發出驚呼。

據了解，非洲巨蟒是一種史前的蛇種，長度可達10公尺，體重可達60公斤，是非洲體形最巨大的蛇類，甚至在發現泰坦巨蟒前是全球最長的蛇，原產在撒哈拉沙漠以南非洲地區，並以暴躁的天性出名。牠們獵食的對象以羚羊、疣豬、蒼鷺等動物為主，這次吞食經常群體行動的掠食性動物斑鬣狗算是比較少見的畫面。