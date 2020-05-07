第二次世界大戰可說是人類史上傷亡最慘重的一役，眾所皆知，戰爭期間，活躍在敵人背後的間諜，往往能夠獲取相當重要的敵國情報，有助於本國在戰場上取得勝利，尤其是有不少女特工被祕密培訓，用來完成各種男特工不方便完成的特殊任務。其中，二戰蘇聯王牌女間諜「瑪麗卡‧羅克」就是其中的佼佼者，不僅成功混入德軍內部，就連希特勒也為她瘋狂。

瑪麗卡在1913年出生於埃及開羅，後來又跟著家人來到了匈牙利，是二戰期間德國最出名的演員之一，外型亮麗、能歌善舞的她，舞台從紅磨坊、百老匯、好萊塢再到奧地利，當時德國納粹也想透過大螢幕的力量向大眾洗腦，為他們灌輸民族優越感，於是特別網羅瑪麗卡，一時之間，無數的電影合約和代言紛紛找上她，瑪麗卡瞬間成了德國家喻戶曉的女明星。

不僅德國境內無數民眾和納粹士兵為她瘋狂，就連號稱從不近女色的納粹頭目希特勒也被她迷倒，為她獻上鮮花。藉著納粹高層的掩護，瑪麗卡在德國的演藝事業風生水起，在這期間，瑪麗卡也結識了大她31歲的第一任丈夫喬治‧亞可比，他們一起製作了無數電影。

二戰結束後，瑪麗卡被下達禁演令，並同時禁止和納粹再有任何接觸，但2年後這項禁令就失效了，她甚至還經常和納粹宣傳部長聯繫，這種曖昧關係讓她被千夫所指。不過為了情報工作，瑪麗卡即便飽受外界批評，依然無動於衷。

事實上，西德的情報部門也曾懷疑瑪莉卡是間諜，但礙於一直都沒有足夠的證據，也無從下手。而瑪麗卡方面也擔心間諜身分暴露，於是宣布退出演藝圈，轉換跑道開了一間高級服飾店，想當然爾，這又是一個障眼法，她每天的行程也十分規律，基本上就是住家跟工作地兩點一線的移動，這使得西德情報部門也逐漸放鬆對瑪麗卡的監視。

1964年，瑪麗卡的第一任丈夫過世，4年後她結識了她的第二任丈夫，一名匈牙利演員，並隨對方離開德國，輾轉於匈牙利和奧地利之間活動。直到73歲她才又一次登上舞台，並一舉奪下電影獎最佳女主角。2004年，瑪麗卡在維也納去世，享年90歲。

她死後，人們早已逐漸淡忘她曾被情報機構調查的陳年往事，認為只不過是誤會一場，就連自己的親生女兒也渾然不覺。沒想到，在她去世13年後，一份文件卻揭露她早在1940年就被前蘇聯招募成了間諜，專門傳遞德國高層的資料和機密的戰情資訊，而招募她的正是她的經紀人，不僅如此，瑪麗卡的第一任丈夫也是間諜小組的一員。

她在世時，面對外界質疑她利用納粹來爭名奪利，瑪麗卡從不回應，直到這段歷史重見天日，才還她一個清白。做為一個叱吒風雲的女演員，她傳奇的一生恐怕比演過的任何電影還要精采萬分。