古今中外，統治者為了維護自己的極權，施行了不少讓人心驚膽顫的極刑，儘管手段不一，但最終目的都是為了讓罪犯深刻體會到地獄的滋味，達到嚇阻的效果。過去古羅馬就發明了一種名為「浴桶刑」的刑罰，犯人一開始很享受，但到了後期會愈發噁心，直到身心崩潰。

正如其名，「浴桶刑」的處罰方式與浴桶有關，首先會準備一個能讓罪犯坐得下的浴桶，最好是大小適中，接著讓罪犯裸身坐入浴桶之中，並且在浴桶上方蓋上蓋子，僅露出罪犯的一顆頭，罪犯的脖子以下則全數沒入在浴桶內，無法動彈。

這些罪犯並不會挨餓，相反的會被好生伺候，古羅馬人會親手餵食罪犯美味的食物，除了不能動彈之外，罪犯猶如太上皇一般，被好吃好喝的招待著。

不過人體吃多了，總是有排泄的生理需求，但罪犯又被固定在浴桶中動彈不得，只能硬著頭皮在桶中排泄。久而久之，浴桶中的排泄物愈積愈多，下半身也逐漸泡在自己排泄的穢物內，慢慢地腐爛，噁心至極的刑罰手段在在折磨著罪犯的身心靈。

更可怕的是，還有人會在罪犯的臉上塗蜂蜜、抹奶油，藉此招來蒼蠅、蚊蟲、飛蟻、蜜蜂之類的蟲子，不僅在罪犯臉上叮咬，甚至會從浴桶的縫隙中鑽入，在浴桶內產卵生蛆，一步步殘忍啃食罪犯的身體，讓他生不如死，最後痛苦的死去。