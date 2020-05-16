太防水了吧！大陸貴陽有一名男子，去年9月與朋友至烏江划獨木舟，期間用防水袋裝iPhone手機，直到他上岸後才發現，手機竟掉進江裡不見了，根本找不回來只好作罷，直到最近接到一通陌生電話，得知自己的手機被人撿到，取回手機後更發現，它竟還能正常開機使用，讓他直呼不可思議。

沒想到手機在烏江泡了8個月，竟然還能夠使用(影片來源/youtube/打死不下騰訊新聞)

根據《梨視頻》報導，周姓男子在去年9月，與朋友到遵義烏江划獨木舟，由於從事攝影工作，因此期間一邊划船一邊進行拍攝，當時iPhone被裝進防水袋中，豈料遊玩期間手機不小心落入江裡，直到上岸後他才發現，由於烏江大且水流湍急，他也不知道在哪落下的，手機根本找不回來，最終放棄尋找離開。

周男之後辨了新的電話卡，並使用原本的舊手機，直到五一假期他接到一通陌生電話，對方表示他在烏江捕魚，由於當天水位較低，發現旁邊有一支用防水袋包著的手機，裡面還有名片，隨即趕緊與他聯絡，周男才想起來去年遺失手機，而對方也幫忙把手機寄回給他。神奇的是，手機不僅能正常開機，裡面的資料與照片都還在，定位系統也記錄手機漂流過程，讓不少人狂問「這防水袋到底哪裡買的？」。