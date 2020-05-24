台灣素來有著「美食王國」之稱，除了極具特色的本土小吃之外，就連異國料理也是相當多元，讓民眾每天都可以有不一樣的飲食選擇。不過，近日有網友卻發現，台灣有許多的小吃都非常喜歡「加蛋」，讓他對此非常困惑，有網友野揭露了背後的原因。

這名網友在PTT上發文，表示在台灣不管是漢堡、牛排、燒餅、飯糰、小火鍋、蚵仔煎、三明治和蔥油餅等，幾乎大部分的小吃、美食都會加蛋，就連讓不少外國觀光客為之驚艷的「蛋餅」，也是由蛋所製作而成的，讓他忍不住直言：「不知道該加什麼，加蛋就對了」，但同時也對這個現象感到非常疑惑，好奇地詢問：「是台灣人超級愛吃蛋？還是老闆愛加蛋？」。

文章發布之後，引起網友們一陣討論，大家紛紛留言：「好吃啊，各國其實都是吧」、「草莓吐司都有人加蛋了」、「營養又好吃」、「我是台灣人啊我最愛吃蛋」、「整個餐點裡面最營養的可能就是那顆雞蛋」；但有其他人也點出了背後的商業因素，「加一顆直接+10$」、「賺你錢啊，傻傻的…這種商業套路都不知道」、「好賺吧，一顆2元賣10元」。