統一發票今（25日）開獎，不過日前就有網友感慨，期盼財富自由的美夢又再度落空，好奇「統一發票為什麼越來越難中？」貼文一出隨即掀起熱議，更釣出內行人曝光背後暗黑真相。
原PO在PTT「八卦板」PO文透露，「距離上次對中統一發票已經是大二的事情，而且生涯只中過一次1000元，還要扣4元稅…想起高中的時候，25號晚上等老爸下班回家一起對發票，那時每期總會中個一張200元來安慰，現在連中200元都很難…」讓他不解，「統一發票為什麼越來越難中？」
貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「你太衰而已」、「上一期中4200潮爽Der」、「曾經兩個月一張發票中1000，都是運氣，懂？」、「好險我中獎率本來就低，沒有越來越難中的問題」、「一個月沒有上百張的消費，都難中」、「大家身邊真的有中過特獎頭獎的人嗎？還是都市傳說」、「大家身邊真的有中過特獎頭獎的人嗎？還是都市傳說？」；也有人直言「組數變少啊」、「現在紙本的增開六獎一直被砍，很多人早就改用載具對獎了，但，會不會中都是命」。
文章來源：PTT/NTULioner
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