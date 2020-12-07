疫情影響、熱錢回流，近期股市、房市反而逆勢看好，許多人買房或租屋時，面臨的第一個難題就是住幾樓比較好？一般傳統普遍認為，4樓比較不吉利，不過內行人透露，其實有四個樓層恐怕比4樓問題更大。

《奇摩房地產》報導，下列4個樓層都有其「物理上」的傷害，有計劃買房的最好先考慮清楚再決定。

1. 設備層和它的上下樓層

通常15層以上的大樓會有中繼水箱，該層和它的上下樓，除了會有機房噪音，也容易因碰上因水箱、接頭故障或滲漏水，導致房屋漏水或潮濕。

從2020年5月1日起，根據內政部「成屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」，房仲或代銷業者都必須揭露中繼幫浦機械室及水箱所在樓層。

2. 二樓

二樓通常是社區管線轉彎處，特別是汙水處理管，全棟大樓沖下來的汙水，都在2樓管線處轉彎，恐碰撞出噪音。有些一樓店面若是做餐飲的，住在它上層可能要忍受油煙。此外，有些社區設有圍牆，高度則正好可以讓歹徒攀爬。

3. 一樓

除了欠缺隱密性，一樓通常灰塵及噪音相對較大，同時容易受到周圍建築物遮擋，影響採光和通風，甚至會聞到水溝飄出的臭氣。

4. 頂樓

老舊公寓或華廈的頂樓比較需擔心防水或水壓不足的問題，而且頂樓通常是整棟價錢最高的樓層，搬運家具和裝修成本也會比其他樓層高；此外，一旦遇到地震、火警或電梯保修，恐要忍受爬樓梯的辛苦。

「中繼水箱」樓層吵、溼 住了才知爆糾紛

(中時新聞網)