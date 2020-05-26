台灣路邊常見的小吃店，因為平價又美味吸引許多客人光顧。近日就有網友到一間店用餐，當他拿起桌邊的胡椒粉罐往餐點添加時，卻一直無法順利倒出，只好將蓋子整個打開來，沒想到竟讓他發現恐怖的背後真相。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，表示他日前到一家小吃店用餐，為了提升風味，拿起桌邊擺放的胡椒粉罐想要灑一些到餐點上，無奈卻一直無法倒出來，便打開罐子想檢查看看有什麼問題，沒想到卻發現胡椒蓋上層不但有著濃密的菌絲，蓋子也有綠色的黴塊，看起來十分噁心，雖然慶幸沒有加到飯上，但原PO還是擔心的說：「在飯上敲敲敲，黴菌孢子應該吃到了」最後也指出「不會公開是哪家店，因為相信店家也不是故意的，疫情期間也很多人都在努力經營」目的只是想要提醒大家吃東西的時候要注意，但也表明下次會突襲檢查！

文章曝光之後掀起網友暴動，紛紛留言回應「天啊太噁心了」、「發現好多人都遇過醬料裡面都是蟲....我每次都加得很開心....」、「有陰影了」、「天啊以後自備醬料了」、「以後我也要注意調味罐」、「我要吐了」、「噁到爆炸，霉椒粉」。