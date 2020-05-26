蘿蔔糕是經典的港式點心，在早餐店或小吃店也經常出現，有網友就因為蘿蔔糕的料理方式和哥哥起爭執，因為一個人喜歡用煎的，另一個則喜歡拿來煮湯。文章在網路上掀起熱烈的討論，還有饕客跳出來曝光隱藏版的蘿蔔糕「高階吃法」！

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，表示日前全家在好市多買了一盒港式蘿蔔糕，卻因為「蘿蔔糕怎麼料理比較好吃？」和哥哥起了爭執，哥哥認為煎的最好吃，原PO則認為拿來煮湯較美味，2人一來一回爭了15分鐘，這時媽媽緩緩從廚房走出來說道「別爭了！不管哪種煮法，也都是老娘在煮的！」讓一家人全都忍不住笑出來，原PO最後也直呼「果然老媽最狂！結論：老媽煮的最好吃」

文章曝光後引起熱議，不少人紛紛留言表示「煎得才配得起它的名字，而且要煎得很恰！」、「煎完再煮湯很好吃喔~~」、「湯的 一定要用蒜苗爆香過才好吃」、「湯的不就變成東港肉粿了？」、「放在湯裡感覺像亂搞一通！蘿蔔糕就是要吃外面脆脆裡面軟軟！」還有饕客跳出來曝光頂級的蘿蔔糕高階吃法「煎好後，加點蔬菜、蛋一起炒的也不錯吃喔！調味用一些些醬油即可」、「加些韭菜銀芽炒XO醬」、「氣炸，爆香，淋蛋，秒殺」。