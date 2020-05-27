在古代的君王或名門貴族幾乎都有著「活人殉葬」的習俗，根據考古發現，這種現象從商朝時期就已經開始，有些貴族會將戰俘或死者親屬、親兵作為殉葬品，以保證死者的冥福，然而這個習俗卻十分殘忍，等同於將一個活生生的人活埋致死。

在2007年，在大陸江西靖安發現了一座距今2000多年的東周陵墓，許多考古專家聽聞消息後都立刻帶著團隊前往現場探勘，而這座陵墓主要由3個部分所構成，分別為中央的墓室、後方的側室以及一條長長的通道，墓室的面積非常之大，除了擺放在正中央的棺槨以外，四周還有者許多普通的棺材和一些珍貴的陪葬品，考古專家們將這些普通棺材打開後竟驚見裡面都是全身赤裸著的少女，而且幾乎每一個人的模樣都十分猙獰，似乎在生前受到了極大的痛苦。

幸運的是，這座古墓並沒有遭到盜墓者的光顧，所以內部基本上保存的很完善，考古學家們也很快找到了墓誌銘，判斷這座古墓的主人應該為古代徐國的徐王，據悉在民間就曾傳聞他找來了數十名的少女進行殉葬。