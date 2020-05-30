屏東墾丁是外國遊客必遊景點，但隨著觀光客越來越多，墾丁物價也隨之上漲，但墾丁真的是屏東最好玩的地方嗎？日前有一名網友提到，一說到屏東就會想到墾丁，儘管墾丁相當熱門，但他卻想不到墾丁有什麼好玩的地方，或是必逛的景點，因此好奇詢問「屏東沒有墾丁是不是根本沒人會去？」。

一名網友在ptt表示，指國境之南「屏東」應該是西部開發程度最低的地方，而且只有台鐵會經過，再者提到屏東就會想到墾丁，但他卻想不到其它知名景點，讓他困惑的說「還真不知道屏東有什麼好值得炫耀的地方，屏東如果沒有墾丁是不是根本沒人會去？」，此po文引發熱議，也有人認為「如果屏東有名勝四天王的話，墾丁大概就最廢的那一個」、「還真只去過墾丁，而且是國中畢旅環島才去的」。

還有不少人曝光私藏景點，「三地門、東港、四重溪、小琉球。只會去墾丁給人敲盤子」、「東港黑鮪魚季超讚，還有四重溪溫泉老街、里港」、「屏東有小琉球，是海龜密度很高的地方，風浪不大時，甚至可不下海就看到海龜，還有三地門賽嘉，能玩飛行傘等很多地方」、「潮州、萬巒，很多遊客啊」、「阿朗壹古道真的讚」。