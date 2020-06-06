身處政治權力頂端，卻也是血肉之軀的宮廷女性們如何愛，如何恨？

她們的愛欲情仇，對她們自己和他人，以及天下局勢會造成何種影響？

【精彩書摘】

西周到春秋時，齊國的君主姓姜，是姜太公的繼承人。這個家族的女性後代依照當時的風俗習慣只有姓，沒有名，都稱為「姜」，也就是「姜氏」。在眾多姜氏女子中，那些嫁給別國君主做正妻，成為別國君夫人的，有些會用她丈夫的諡號來稱呼她，例如「宣姜」就是齊僖公的女兒姜氏，嫁到衛國後成為衛宣公的夫人，因此得名。此外，春秋時諸侯貴族女性死後也有諡號，即用一個字以總結並代表她的一生。當時某些地位重要、形象鮮明的女子，史書記載時，會採用諡號來稱呼她們，用以標明並彰顯她們的身分，例如「文姜」、「哀姜」等名號，就在《左傳》中出現。

春秋初年齊僖公在位（公元前七三一至前六九八年），他的太子名喚姜諸兒，另有二女，大女兒宣姜，小女兒就是文姜。古代貴族姬妾眾多，同父異母的兄弟姊妹雖然同屬一家，唯因家族龐大，眾姬妾各有居所，同父異母子女見面的機會顯然偏少，但當然彼此認識。姜諸兒與文姜應該不是同母所生，因為唯有如此，二人才會自小在齊宮中處於「有點熟，又不太熟」的人際關係狀態，等到情竇初開時，容易因近水樓台，互相產生異性的吸引力。對於這種情況，英國性心理學家藹理斯（Henry HavelockEllis, 1859～1939）在他的著作《性心理學》第三章第一節〈青年期的性衝動〉中曾經論及：

性的繫戀必須靠較強的刺激，而家庭環境中人，彼此朝夕相見習熟已久，即使有性的刺激，事實上不夠強烈的程度，不足以引起反應。……大家知道，最強烈的親屬相戀的例子往往發生在從小就分開的兄妹之間。

果然，在宮廷中分別成長的姜諸兒與文姜發生戀情，出現亂倫的通姦關係。

這種關係應該沒有維持很久，但已經足夠在二人心中留下無法忘懷的印象。因為齊僖公二十二年（ 魯桓公三年，公元前七○九年），魯桓公派遣公子姬翬赴齊國求親，齊僖公答應，同年就送女兒文姜出嫁到齊國。古人結婚很早，女孩子十五、六歲出嫁甚為平常，由此看來，姜諸兒與文姜成為情人還不是很久，文姜就出嫁了，因此對於雙方而言，對方都可能是初戀情人，至少文姜是如此。

倒是當時齊僖公的行事不合常理，頗值得玩味。依歷史記載，他親自把文姜送到魯國成親，這違背周朝的禮制，也讓人覺得以齊國這樣的大國，此舉未免太過謙恭。

原來依照周朝禮制，諸侯之女出嫁，應由君主指派大夫送嫁，國君是不出動的。齊僖公之前已經嫁過長女宣姜到衛國，也依禮而行，應該不會不明此理，但他還是親自送文姜去，不惜違禮，顯示他必然另有考慮。推想做為父親，齊僖公可能已經知道自己的兒、女通姦，所以才親自押陣送嫁，以免半路兒子可能追上女兒互訴衷情，難分難捨，奉派送嫁的大夫也管不了。實際上這種強力八卦的事情在耳目眾多的宮廷中很難瞞住眾人，做父親的聽到傳言，看出端倪，也在情理之中。

文姜嫁到魯國，成為魯桓公夫人後，一時日子過得頗為正常。魯桓公六年（齊僖公二十五年，公元前七○六年），文姜為魯桓公產下一子，因與魯桓公同日生，取名為同。姬同為嫡妻所生，在姬妾眾多的中國傳統宮廷中並不多見，魯桓公想必十分高興，文姜的君夫人地位也想必因此十分穩固。姬同長大後被立為世子，就是後來的魯莊公。

（本文摘自 《愛恨帝王家：中國古代宮廷女性的愛慾情仇——春秋戰國篇》／時報出版）

【作者簡介】

葉言都

1949年（民國38年）生於澎湖，祖籍北京，父系為滿族葉赫那拉氏。臺灣大學歷史系博士。曾任英文漢聲雜誌研究員、中國時報各項職務（從人間副刊編輯到財務長）、世新大學兼任講師、時報旅行社顧問、古蹟臺北故事館諮詢顧問、倪匡科幻小說決審委員等。

現任東吳大學歷史系暨創意人文課程兼任助理教授、洪建全基金會敏隆講堂講師、臺北市長官邸藝文沙龍講師、時報文化出版企業股份有限公司獨立董事。

曾獲第8屆時報文學獎科幻小說首獎（1985），作品〈我愛溫諾娜〉；第11屆時報文學獎推理小說首獎（1988），作品〈1649〉。

著作《海天龍戰》（2008）、《綠猴劫》（2020，《海天龍戰》32年紀念新版），科幻小說集。推理小說〈1649〉改編為電影《遊戲規則》（1989）。談中國歷史：《讓我們來到南朝》、《讓我們來到北朝》（2019）、《愛恨帝王家：中國古代宮廷女性的愛慾情仇——春秋戰國篇》（2020）。