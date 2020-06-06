深海有許多外型奇異的生物，唯有在水族館才能一睹原貌。美國有一名女子日前至奧勒岡海岸水族館(Oregon Coast Aquarium)參觀，期間經過海底隧道時，發現玻璃牆上趴著一條巨型魚，由於外型太像男性生殖器，因此讓她看第一眼時誤會。

根據《Ladbible》報導，32歲女子華倫(Stephanie Walen)是雜貨店員工，日前到奧勒岡海岸水族館參觀，經過海底隧道時，發現有一條礁岩魚(rockfish)緩緩游來，隨後趴在玻璃牆上，沒想到外型宛如男性生殖器，尺寸又非常巨大，華倫被眼前景象嚇壞，隨即將牠拍攝下來。

華倫將照片上傳網路，也讓不少網友誤會，「大家都非常震驚，有些人甚至被我的照片嚇壞，成千上萬人問我『這是陰莖還是魚』」。而類似生殖器的生物不只牠，還有一種俗稱海腸的「單環刺螠（Urechis unicinctus）」，由於外型像是男性生殖器，因此又被民眾戲稱「陰莖魚」。