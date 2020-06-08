APP「Whoscall」是一款由韓國Naver集團收購台灣Gogolook公司所開發的應用程式，可以讓下載用戶透過黃頁資料庫來辨識陌生來電，讓不少人免於被不明來電騷擾。一名網友日前幫朋友代看房子，沒想到房東打來的來電顯示讓他當場卻步，他將照片PO上網後也掀起熱咧的討論。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，表示朋友最近想租一間房子，但因為沒有時間看屋便請他代勞，他也跟房東加LINE和交換連絡電話。沒想到等房東打來討論相關事宜的時候，他卻驚訝發現他手機內「Whoscall」APP顯示該名房東的來電顯示是「沒品的房東」讓他當場傻眼直呼「請問這房子還要租嗎？」

文章曝光後掀起熱議，網友看了紛紛留言表示「看完默默的更新whoscall」、「讚嘆偉大發明」、「會被這樣寫...奉勸跳過吧，雖然不一定是真的，但萬一遇上，真的是氣死自己」、「這軟體百分之百準確，勸你還是不要租比較好！」、「這個要很多人上報才有機會出現耶」、「居然沒品到whoscall有紀錄」還有網友分享類似經驗「我曾經網路找水電工程，師傅打來是黑心水電工，結果工程亂做就算了，說要來補沒完成的，沒補也不接電話」、「這個app幫我過濾太多奇怪的電話了」、「這軟體99%的真實性哦，有次我不信接了，被煩死。」