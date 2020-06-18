台灣有不少懸案至今未解，日前就有網友好奇，在諸多未解懸案中，哪件最令人發毛？並列舉出聞名的劉邦友血案、花蓮五子命案、洪若潭命案、高雄監獄脅持案…等，貼文一出隨即掀起眾人熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」以「台灣哪件懸案最毛？」為題，列舉出不少知名懸案，引起大批網友熱議，更點出包括尹清楓、彭婉如、林宅血案、彰化母女電梯失蹤案等重大社會案件。

其中眾人直指彰化母女才是最懸案，直言「彰化母女搭電梯案才是最懸的吧！就這樣音訊全無」、「你列的這些還有屍體，彰化母女案人完全都找不到」。

也有人懷疑劉邦友血案背後原因不單純，「不是破不了是不能破」、「我最想知道劉邦友幕後兇手是誰」、「劉邦友才真的扯，首長家裡死一堆人破不了案」。

另外，也有PTT資深鄉民點名「獵雷艦Jeff消失事件」，事件源自於2015年一名PTT帳號為「Stevenjeff」的網友，在10月到11月之間爆料多篇獵雷艦弊案的八卦，並在11月10日發了一篇報平安的文後，卻從此消失在PTT上，至今沒人知道「Jeff」到底怎麼了，「Jeff…超有感，活生生的鄉民」、「Jeff案很多鄉民都有參與」、「Jeff是當初獵雷艦還沒爆的時候就在PTT爆掛的網友，後來隔很久都沒再上線」。