雞蛋料理多元，是家家戶戶餐桌上的必備菜色，不過日前卻有一名女網友透露，自己竟買到滲血的生雞蛋，且外觀還有淡淡斑點，讓她相當錯愕，不知該如何是好。對此，就有內行人解答，直言這是母雞輸卵管出血造成，煮熟後依舊可正常食用。

「看過很多東西流血，就是沒看過也沒聽過雞蛋會流血…」原PO日前在論壇網站《Dcard》PO文透露，雞蛋買回家後當下就發現蛋殼表面有淡淡的斑點，但沒想到轉面一看，雞蛋底部竟出現一灘濃稠鮮血，且貌似從蛋殼內滲出，讓她十分錯愕。當天晚上她便將雞蛋敲破，發現包括蛋黃及蛋白都出現了濃稠鮮血，還發出陣陣惡臭味。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言驚呼「我怎麼覺得很像沾到火龍果」、「是不是雞蛋會蓋印章標記的紅墨水？」、「噢尬的，有點驚悚」、「小雞死在裡面嗎」、「應該不是裡面滲出來的吧，有裂縫嗎，這個顏色的血很新鮮欸」。

不過也有內行人解答，「第一次碰到難免會驚訝，但是煮熟後還是可以吃，只是觀感不佳」、「如果是血蛋，打破後整顆都會是血喔，那就是雞隻輸卵管有受傷過造成的～畢竟難免會有漏網之魚是機器沒有檢查出來的」、「在早餐店打工真的有打出血蛋過哦～嚇爆」。